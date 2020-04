Coronavirus: consegna gratuita di farmaci prorogata a tutto il mese di aprile

E' prorogato per tutto il mese di aprile il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci, a Milano, da parte di LloydsFarmacia. Il servizio offre a tutti i cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. Naturalmente coloro che consegnano a domicilio rispettano il protocollo igienico-sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

Per usufruire del servizio, fino al 30 aprile 2020, sarà sufficiente scaricare l'app LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero unico - 0280011022 - che LloydsFarmacia ha scelto di mettere a disposizione per agevolare chi non avesse la possibilità di avere a disposizione dispositivi mobili. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di prenotazione e ritiro, che dà la possibilità di effettuare l’ordine tramite l'app dedicata e di ritirarlo poi in farmacia. Questo secondo servizio è disponibile gratuitamente in 177 punti vendita (l'elenco è qui).