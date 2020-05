Coronavirus, Fontana avvisa: "Non è finita l'emergenza" (e promette 3 miliardi di euro)

Uno sguardo al passato e un al futuro. Sempre con l'asticella dell'attenzione al massimo. Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, lunedì mattina ha commentato con un post sul proprio profilo Facebook il primo giorno della fase 2 dell'emergenza Coronavirus, quella che dovrà portare gradualmente alla "nuova normalità" dopo i mesi più difficili dell'epidemia.

"Parte la Fase 2, ma l'emergenza non è finita - ha subito avvisato il governatore -. La Lombardia è stata la prima a essere colpita, abbiamo il dovere di essere i primi a indicare la strada per uscirne".

E la "strada per uscirne" è fatta di distanziamento sociale, protezioni individuali ma anche ripresa della vita economica. "Attenzione, rispetto delle regole, coraggio. Non dimentichiamo mai mascherine, guanti, igienizzante per le mani e distanza", ha rimarcato Attilio Fontana, promettendo che "ci rialzeremo più forti di prima".

Lo stesso governatore ha poi voluto informare i lombardi sui lavori della sua giunta. "Noi oggi siamo in Consiglio Regionale per l'approvazione dello stanziamento dei 3 miliardi per la ripartenza. Fondi veri - ha concluso - per i 1500 comuni della Lombardia".