"Strage dei nonni", blitz della finanza al Pio Albergo Trivulzio: documenti al setaccio

Blitz della guardia di Finanza al Pio Albergo Trivulzio di Milano nella mattinata di martedì 14 aprile. I finanzieri stanno svolgendo delle perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Per il momento non sono trapelati dettagli ma nell'inchiesta risulta essere indagato per epidemia colposa e omicidio colposo il direttore generale dell'istituto, Giuseppe Calicchio. Gli inquirenti stanno passando al setaccio la documentazione e verificando eventuali carenze nei protocolli interni e nei dispositivi di sicurezza.

Nelle scorse settimane alcuni operatori sanitari avevano denunciato la mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale. Non solo: sarebbero stati invitati a non indossarle "per non creare allarmismi". Alcuni medici della struttura, invece, hanno dichiarato che le mascherine sarebbero state messa disposizione dei lavoratori "a partire dal 23 febbraio".

Sempre nella mattinata di martedì sono scattati accertamenti in altre Rsa del milanese. La squadra di polizia giudiziaria sta passando al setaccio anche gli uffici dell'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone e una struttura di Settimo Milanese. Le attività, secondo quanto trapelato, andranno avanti per tutto il giorno.