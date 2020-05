Folla sui Navigli, lo scienziato: "Se non passa la cultura della responsabilità passeremo dei guai"

Folla sui Navigli, assembramenti in Darsena e nella Biblioteca degli alberi a Isola. Sono istantanee scattate a Milano a poche ore l'una dall'altra. Il minimo comune denominatore? Il mancato rispetto delle regole della Fase2. E le immagini dei Navigli, simili a quelle riprese durante il "folle weekend" dell'8 marzo, sono state commentate dal direttore di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano in collegamento con Agorà su Rai3: "Se non passa la cultura della responsabilità passeremo dei guai".

"È la cronaca di un evento annunciato - ha continuato - dopo tutto questo periodo di compressione evidentemente si apre uno spiraglio e diventa una breccia speriamo che non cada la diga. Ma dico speriamo".

Galli ha poi ricordato che Milano e la Lombardia stanno facendo "una grande sperimentazione perché questa cosa di distanziamento e mascherine, scelta su cui non ci possono essere dubbi, però dal punta di vista scientifico è la prima volta nella storia che applichiamo questa cosa per vedere se riusciamo a contenere la coda di un'epidemia come questa".

Lo scienziato milanese ha poi affrontato il tema dell'andamento dell'infezione: "in questi giorni mi aspetto di vedere una crescita dei casi osservati, ad esempio a Milano, perché persone che non sono riuscite ad ottenere un tampone arrivano finalmente a diagnosi, rappresentando di fatto la coda della prima ondata dell'epidemia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sala "Immagini vergognose"

Sul caso degli assembramenti sui Navigli è intervenuto anche il primo cittadino, Beppe Sala, durante il suo consueto videomessaggio sui social: "Milano ha bisogno di tornare a lavorare. Non è un vezzo, non è una voglia. È una necessità. Starò dalla parte delle famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Sono dalla parte di quelli che vanno a lavorare, non a divertirsi, per portare a casa quanto necessario per le loro famiglie. Non permetterò che quattro scalmanati, senza mascherina, uno vicino all'altro, mettano in discussione tutto ciò".