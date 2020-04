Sala: "13 milioni a teatri, piccoli asili, ristoranti di periferia e famiglie"

"Con il Fondo di mutuo soccorso abbiamo raccolto qualcosa di più di 13 milioni di euro, li destineremo in parte ad aggiungere buoni spesa a quelli che abbiamo già distribuito che sono stati finanziati dal governo, ma la richiesta è superiore. Soprattutto li metteremo a disposizione per ridare ossigeno a quelle piccole attività economiche di varia natura, che hanno bisogno di noi per ripartire, dalla pizzeria in periferia, al piccolo asilo convenzionato, al teatro". È quando ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe Sala durante il suo video messaggio di giovedì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Fondo di mutuo soccorso era stato promosso dal Comune di Milano per gestire l'emergenza economica dovuta alla pandemia coronavirus ed è riuscito a raccogliere oltre 13 milioni di euro, risorse che saranno destinate ad aiutare la micro impresa cittadina e a fornire buoni spesa ai cittadini che erano rimasti esclusi nella prima tornata, perché i fondi del Governo erano insufficienti.



"In tanti ci state scrivendo chiedendo aiuti economici - ha continuato il primo cittadino -, dal proprietario di un bar alla famiglia in difficoltà e allo studente fuori sede. Quello che possiamo fare noi come Comune è usare il Fondo di mutuo soccorso per altri buoni spesa e sostenere le piccole attività economiche. Poi è in corso una trattativa dei Comuni italiani con il Governo per finanziare altre iniziative. Ad esempio con il ministero dei Trasporti si sta valutando la possibilità di prolungare la validità degli abbonamenti ai trasporti, recuperando il tempo in cui non sono stati utilizzati. Stessa cosa, per il commercio, con la tassa per l'occupazione di suolo pubblico e sui rifiuti".