Inchiesta sulle morti nelle case di riposo, Fontana: "Aspetto l'esito con serenità. La responsabilità è di Ats"

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana si è detto tranquillo rispetto alle indagini sulle morti nelle Rsa lombarde, dichiarando: "Aspetto con estrema serenità l'esito". La responsabilità della decisione di trasferire pazienti Covid all'interno di queste strutture, secondo il governatore "è di Ats", perché "la proposta venne fatta da tecnici". Queste le sue parole durante la trasmissione MattinoCinque.

"Noi - ha continuato il presidente lombardo - abbiamo fatto una delibera che è stata proposta dai nostri tecnici ed esperti che ci hanno detto che a determinate condizioni", e cioè in presenza di "reparti completamente separati dal resto della struttura e addetti dedicati esclusivamente a malati Covid, la cosa si poteva fare".

Questo il motivo, ha aggiunto Fontana, per cui "abbiamo fatto questa proposta e le strutture che avevano questi requisiti hanno aderito: una scelta fatta perché non avevamo più posti in ospedale per ricoverare gente che a casa non poteva più stare perché non riusciva a respirare. Sono stati i nostri tecnici che ci hanno fatto la proposta e valutato condizioni delle singole case di riposo e noi ci siamo adeguati".

"La responsabilità - ha concluso il governatore - è dell’Ats che si è recata sul posto e ha valutato se ci fossero o meno le condizioni; infatti su 705 strutture solo 15 avevano le condizioni e hanno accettato".

