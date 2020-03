Coronavirus: ragazza di Pomezia si ammala dopo concerto al Forum, eventi annullati

Provvedimenti urgenti al Forum di Assago dopo che si è diffusa la notizia secondo cui ci sarebbe una connessione tra il contagio da Coronavirus per una ragazza laziiale e un concerto tenutosi proprio al Forum di recente.

La Regione Lazio ha parlato di "link epidemiologico" per i cinque contagiati di Pomezia (Roma), ovvero un poliziotto, la moglie, i due figli e la cognata. In particolare, la figlia dell'agente si sarebbe recata il 14 febbraio al concerto dei Jonas Brothers al Forum e avrebbe contratto il virus. In regime di sorveglianza domiciliare anche cinque poliziotti colleghi dell'uomo risultato positivo, in servizio al commissariato di Spinaceto, e una classe di una scuola superiore di Pomezia.

Il Forum ha fatto sapere che la struttura era già stata sottoposta ad una sanificazione. I gestori hanno ora deciso la riprogrammazione di tutti gli eventi, compreso uno stop a partire dal 4 marzo. Si "salva" l'incontro di pallacanestro tra Olimpia Milano e Real Madrid, che si disputerà regolarmente martedì sera ma a porte chiuse. Sia i gestori del Forum sia Live Nation, organizzatore del concerto dei Jonas Brothers, non hanno ancora avuto comunicazioni ufficiali dalle autorità sanitarie.