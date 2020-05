Esame di maturità in classe: la Statale dona alle scuole lombarde il gel igienizzante

Dispenser di gel igienizzante per le mani per novanta scuole delle province lombarde: l'iniziativa è del dipartimento di Chimica dell'Università Statale di Milano, che li metterà gratuitamente a disposizione in vista dell'esame di maturità, che sarà effettuato con un "maxi orale" in sostituzione del tradizionale scritto e orale, impossibile in piena emergenza da Coronavirus.

Dieci squadre di ricercatori del dipartimento e dell'Istituto di Scienze e tecnologie chimiche del Cnr avevano già prodotto l'Unichina per la farmacia dell'ospedale Sacco ed ora hanno deciso di continuare il lavoro per aiutare le scuole lombarde, con l'impegno di circa quaranta chimici che si alternano giorno dopo giorno. Ad ogni classe verranno consegnati due dispenser ricaricabili con le istruzioni per l'uso.

«E' nato tutto da una chiacchierata con i colleghi sulla voglia di fare qualcosa, di rendersi utili - commenta Laura Prati, direttore del dipartimento di Chimica della Statale. - Non potevamo stare fermi attendendo l’evoluzione dei fatti: abbiamo quindi risposto mettendo a servizio della collettività le nostre competenze e ora aiuteremo le scuole, una iniziativa di cui siamo particolarmente orgogliosi resa possibile dal sostegno del Rettore Elio Franzini».

Esame di maturità 2020: come sarà

L'esame di maturità 2020, secondo le disposizioni del Ministero dell'Istruzione, si svolgerà con un "maxi orale" in presenza, rispettando le misure di sicurezza, in cinque fasi: un elaborato su un argomento di materie d'indirizzo (sostituisce la seconda prova scritta), che sarà assegnato entro l'1 giugno e da inviare entro il 13 giugno; una discussione di un breve testo di letteratura italiana del quinto anno; una discussione interdisciplinare su un argomento assegnato dalla commissione; un'esposizione dell'esperienza "Pcto" (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) con presentazione multimediale o relazione; domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione.