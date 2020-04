Il Politecnico produce gel igienizzante "benefico": l'Agenzia dogane elimina l'accisa per l'alcol

Per produrre gel igienizzante, il Politecnico di Milano è stato esentato dall'accisa per l'acol etilico fino ad un massimo di 5 mila litri al giorno. La decisione è stata presa dall'ufficio dogane di Milano 1 e varrà per tutto il periodo di durata dell'emergenza Covid-19.

L'esenzione copre esattamente la capacità massima produttiva dell'impianto messo a punto dal dipartimento di chimica "Giulio Natta", nel quale viene prodotto il gel igienizzante destinato ad essere donato ad enti pubblici. Un primo provvedimento di esenzione dall'accisa era stato varato il 24 marzo per un quantitativo massimo di mille litri al giorno. "L'incremento dei quantitativi di alcol utilizzati in esenzione di accisa risponde alla crescente richiesta di gel disinfettanti da parte della Protezione Civile e degli operatori del Sistema Sanitario Nazionale per fronteggiare l’emergenza", si legge in una nota dell'Agenzia dogane e monopoli.

I primi 130 litri prodotti nei laboratori del Politecnico erano stati consegnati il 17 marzo alla protezione civile, destinati alle Rsa e a Casa Jannacci, il ricovero per senzatetto del Comune di Milano.