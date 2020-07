Centri estivi, dalla Statale al Comune di Milano duecento litri di gel igienizzante

L’Università Statale ha donato al Comune di Milano duecento litri di Unichina, soluzione igienizzante prodotta dal Dipartimento di Chimica e approvata dal Ministero della Salute. La miscela è stata distribuita da Milano Ristorazione in dieci scuole sedi dei centri estivi dedicati ai bambini delle scuole primarie che saranno aperti fino al 7 agosto: la scuola “Paolo e Larissa Pini”, la scuola "Vittorio Bottego", tre padiglioni dell’Istituto comprensivo di via Giacosa, la scuola “Francesco Crispi”, la scuola “Stefano e Tommaso Fabbri”, la scuola “Nolli Arquati”, la scuola “bruno Munari” e la scuola “Bacone”

Il prodotto verrà gestito dagli educatori e utilizzato durante le attività per assicurarne lo svolgimento in piena sicurezza, a tutela della salute di utenti e operatori. «Ringraziamo - dichiara l’assessora all’educazione Laura Galimberti - l’Università Statale per la generosa donazione che contribuirà a garantire che le attività svolte all’interno dei centri estivi siano all’insegna della sicurezza e della tutela della salute, senza in alcun modo compromettere i momenti di svago e divertimento che i bambini e i ragazzi meritano dopo aver subito, prima e forse più di tutti, le conseguenze del diffondersi del coronavirus».

«L'emergenza covid - commenta il rettore della Statale Elio Franzini - ha mobilitato in modi diversi moltissimi degli ambiti e delle competenze presenti all'interno dell'ateneo, rimarcando la centralità del contributo dei nostri laboratori e delle nostre attività al nostro territorio e ai nostri concittadini. Ci fa particolarmente piacere in questo quadro, tramite la collaborazione tra il nostro Dipartimento di Chimica e l'assessorato all'educazione guidato da Laura Galimberti, di aver potuto supportare la ripresa in piena sicurezza dei centri estivi del Comune di Milano, contribuendo ad un primo ritorno alla normalità dei bambini e delle bambine della nostra città».