Covid-19, i genitori dei ragazzi con disabilità gravissima scrivono all'assessore regionale

"Ho scritto personalmente la lettera che abbiamo inviato il 15 aprile all'assessore Bolognini sulla misura b1 di Regione Lombardia (legata al Fondo per la Non Autosufficienza) e sul fatto che durante l'emergenza sanitaria in Lombardia causata dal covid-19, anche gli studenti con disabilità gravissima che (non) frequentano la scuola - o un servizio educativo - secondo la Dgr 2862 pre-covid del 18 febbraio 2020 dovrebbero ricevere 900 euro al mese, almeno durante il periodo di chiusura degli istituti scolastici e dei Centri Diurni per Disabili (da marzo ad agosto 2020), nella speranza che a settembre si torni tutti ad una vita semi-normale".

Lo afferma in una nota Davide Soldani, coordinatore del Movimento dei Genitori di Milano dopo aver notato che nemmeno nella Dgr 3055 del 15 aprile 2020 si menziona la questione della chiusura delle scuole e il fatto che gli studenti con disabilità gravissima non possano frequentare alcun istituto educativo, quindi in netto contrasto con la stessa Dgr n. 2862 del 18 febbraio 2020, perché attualmente l'importo erogato è stato di 600 euro, non 900.

"Sono contento e ringrazio l'Assessore per aver dato la possibilità alle famiglie di poter presentare domanda di rinnovo fino al 29 maggio, ma rimane la solita discriminante a danno degli alunni lombardi con disabilità gravissima che attualmente sono rinchiusi in casa, come tutti gli altri, contando anche che la didattica a distanza si è rivelata un autentico fallimento" conclude il coordinatore del MdG Soldani.