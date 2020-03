Giornalisti diffidati nell'ex "zona rossa": la guardia di finanza fa marcia indietro e archivia

Sarà archiviata la diffida a due giornalisti che operavano nell'ex zona rossa di Codogno, inizialmente comminata dalla guardia di finanza. La decisione è stata assunta dal comando regionale delle fiamme gialle dopo la protesta formale del presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti.

La vicenda si interseca con l'emergenza del Coronavirus. I due cronisti, del Giorno e del Cittadino di Lodi, si erano recati a documentare una raccolta firme per chiedere la riapertura di un negozio di Casalpusterlengo. Sul posto anche una pattuglia di pronto intervento della finanza (Baschi Verdi), che ha contestato ai colleghi la "captazione illecita di immagini" della pattuglia stessa. Di seguito il reparto di pronto intervento ha diffidato i due giornalisti "all'uso improprio di riprese foto/video".

Secondo quanto emerge, il comando regionale ha precisato che, se il singolo operatore può chiedere la tutela della sua privacy, questo non è possibile attraverso una notifica con l'intestazione di un reparto. Di qui l'archiviazione della diffida. I finanzieri erano intervenuti sul posto della raccolta firme per impedire l'assembramento di persone, quindi per fare rispettare le distanze di sicurezza, e avevano invocato la tutela della riservatezza anche dei cittadini che si erano radunati. Una situazione d'emergenza, e anche di comprensibile tensione generale.

L'ordine dei giornalisti aveva replicato che i due colleghi stavano svolgendo legittimamente ili proprio lavoro nel pieno rispetto delle regole deontologiche, nonché dei principi costituzionali che regolano la professione, a partire dall'articolo 21. Nell'archiviare il provvedimento, il comando regionale della guardia di finanza ha voluto sottolineare che le fiamme gialle considerano fondamentale il rispetto del diritto di cronaca e della libertà di stampa, nonché irrinunciabile la collaborazione degli organi di informazione per diffondere al meglio i messaggi di fondo alla base delle proprie attività di servizio.