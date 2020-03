Si arrampica su un albero davanti agli amici al parchetto: tutti denunciati

Se ne stavano tranquillamente in un parchetto a parlare e trascorrere il tempo insieme. In "barba" al divieto di uscire di casa, se non per comprovate ragioni lavorative o per motivi di prima necessità, in tempo di emergenza sanitaria per il Coronavirus. Ma un cittadino li ha visti (e fotografati) e ha avvertito le forze dell'ordine. Uno del gruppo si era addirittura arrampicato su un albero.

Cinque giovani hanno rimediato così una denuncia per violazione degli obblighi imposti dall'autorità, l'ormai famoso articolo 650 del codice penale che prevede il carcere fino a tre mesi o una multa di 206 euro. E' successo a Milano, nel quartiere Rubattino e precisamente in piazza Vigili del Fuoco (il piazzale tra Mediaworld e l'Esselunga) intorno alle sei e mezza di pomeriggio di martedì 17 marzo.

I cinque (una ragazza di 21 anni e quattro ragazzi di 21, 22, 23 e 25 anni) si trrovavano al parchetto. Un abitante del quartiere li ha visti e ha telefonato al numero di emergenza 112 per riferire dell'assembramento non consentito. Sul posto si sono recati gli agenti del commissariato Lambrate, che hanno individuato il gruppetto e hanno chiesto ai giovani perché si trovassero in quel punto, all'aperto. Particolare curioso, uno dei cinque si era arrampicato su un albero e si trovava accovacciato su un ramo. I giovani hanno risposto tranquillamente che stavano "aspettando un'amica".

Una giustificazione che, come si sa, non rientra tra quelle contemplate nel decreto della presidenza del consiglio. Così i cinque sono stati tutti denunciati e invitati a tornare nelle loro abitazioni.