Greta Thunberg elogia Milano: "Ha uno dei progetti più ambiziosi per la mobilità green del post emergenza"

È sicuramente un endorsement di cui andare fieri quello di Greta Thunberg, che su Twitter elogia Milano per i suoi progetti post coronavirus all'insegna della sostenibilità ambientale. "Milano ha in programma uno dei progetti più ambiziosi a livello europeo", scrive la giovanissima attivista per l'ambiente svedese citando il Guardian, che al capoluogo meneghino e il suo post lockdown dedica un articolo.

Milano si ripensa all'insegna della mobilità green

Il piano, si legge sul profilo dell'ambientalista, consiste nel ridistribuire la suddivisione dello spazio stradale, favorendo pedoni e ciclisti invece delle auto. "Milano e la Lombardia - scrive il giornale inglese citato dalla Thunberg - sono tra le zone più inquinate d'Europa e hanno dovuto anche affrontare una grave crisi per l'epidemia del Covid 19".

"Durante il lockdown - continua il quotidiano britannico - il traffico e l'inquinamento dell'aria si sono ridotti drasticamente e gli amministratori della città sperano di evitare un ritorno all'uso massiccio delle auto così come il super affollamento sui mezzi pubblici".

L'ex commissaria per i trasporti di New York City Janette Sadik-Khan sta lavorando con città come Milano e Bogotà per definire programmi di ripresa nell'ambito della mobilità e afferma che il capoluogo lombardo potrebbe fare da apripista per le altre metropoli.

"Molte città e persino paesi interi - dichiara Sadik-Khan - sono stati definiti da come sono riusciti a rispondere a eventi storici dal forte impatto, che si tratti di ricostruire a livello sociale e politico o fisico".

Il progetto per realizzare 35 chilometri di ciclabile

Come annunciato martedì dall'assessore comunale a Mobilità e lavori pubblici, Marco Granelli, infatti, una grande azione da compiere post emergenza è un salto di qualità sull’utilizzo della bicicletta. "Per questo - ha detto Granelli - stiamo mettendo in campo un piano di realizzazione di percorsi ciclabili e di zone 30. Stiamo predisponendo atti e progetti per mettere in strada circa 35 km di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere ai poco più di 200 già esistenti E i primi saranno realizzati a maggio e giugno 2020".

"Tre sono le modalità alle quali abbiamo pensato - ha specificato l'assessore -. La prima è fare percorsi ciclabili e pedonali allargando i marciapiedi dove è necessario camminare meno fitti, nel minore tempo possibile, in sola segnaletica. Significa tracciare in strada, lungo le principali direttrici, percorsi ciclabili lungo i marciapiedi, e tra il marciapiede e la sosta, e disegnare allargamenti dei marciapiedi laddove più stretti. Ci abbiamo già provato in qualche iniziativa di urbanismo tattico, e funziona. Un primo esempio sarà l’asse tra piazza San Babila e Sesto Marelli lungo corso Venezia, corso Buenos Aires, viale Monza".

"Una seconda modalità - ha continuato l'assessore - sarà utilizzare i controviali di assi della nostra città facendoli diventare zone 30 e far circolare le biciclette insieme con gli altri, ma in migliori condizioni di sicurezza e a bassa velocità. L’esempio è l’asse da piazzale Lagosta nel quartiere Isola fino al Parco Nord lungo viale Zara e viale Testi. Una terza modalità è insieme fare percorsi ciclabili e mettere in sicurezza strade e incroci lungo alcuni assi. Un mix di segnaletica e struttura. L’esempio è l’asse tra piazza Bande Nere e Bisceglie lungo via Legioni Romane, via Berna e via Zurigo, con ciclabile in segnaletica tra marciapiedi e sosta e messa in sicurezza degli incroci con allargamenti dei marciapiedi e sicurezza degli attraversamenti pedonali".

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato della riapertura auspicando finanziamenti pubblici per l'acquisto di bici elettriche. "Terremo aperta l'area b e l'area c rimarrà gratis - ha affermato il primo cittadino - però bisogna migliorare, andare avanti: mi batterò perché venga finanziata la mobilità elettrica e perché si possano continuare i progetti sulle metropolitane. Dobbiamo andare avanti sulla M4 e procedere con i progetti di prolungamento della M1 fino a Baggio e della M5 fino a Monza".