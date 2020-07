Covid, blitz dei grillini in regione con i camici: "Fontana ha infangato il sacrificio dei medici"

Provocazione dei consiglieri regionali del movimento cinque stelle Lombardia che martedì mattina si sono presentati in Consiglio regionale con dei camici bianchi per - spiegano in una nota - "richiamare l’attenzione sull’inchiesta sulla fornitura di dispositivi di protezione per oltre mezzo milione di euro da parte di Dama Spa".

Il riferimento dei grillini è la presunta "donazione" di camici che l'azienda di cui è titolare il cognato del presidente lombardo Attilio Fontana avrebbe fatto al Pirellone e su cui sta indagando la magistratura, che nei giorni scorsi ha sottolineato il "ruolo attivo" del governatore nella vicenda che è ancora tutta da chiarire.

“Portiamo in aula con orgoglio i camici infangati dal Presidente della Lombardia Fontana e dalla sua Giunta - ha dichiarato il capogruppo grillino Massimo De Rosa -. Sono il simbolo del sacrificio, del coraggio e della generosità di migliaia di medici, infermieri e del personale sanitario tutto che lottato in prima linea contro coronavirus, salvando vite umane e alleviando le sofferenze di chi purtroppo è venuto a mancare. Da una parte la Lombardia che ha lavorato, che ha fatto tutto il possibile per il bene dei malati e per la comunità, dall’altra chi avrebbe invece avuto il dovere di gestire l’emergenza ma, stando a quanto sembrerebbe emergere dalle notizie che filtrano in questi giorni, era intento a pensare a tutt’altro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Di questo Fontana e la sua Giunta devono riferire e chiarire ogni aspetto in aula, davanti a consiglieri e cittadini, anche sulla base della richiesta formale che abbiamo presentato - ha rincarato la dose De Rosa -. Fontana ci dica se è in grado di andare avanti, garantendo alla Lombardia il governo che merita, e se il suo assessore al Welfare abbia o meno ancora la sua fiducia. Chiediamo anche che i vertici della centrale acquisti regionale Aria vengano in Commissione a riferire di quanto accaduto nella catena di comando. La nostra protesta vuole sottolineare ancora una volta lo stato d’animo dei cittadini lombardi che faticosamente stanno provando a ripartire, a riaprire il proprio negozio, a tornare al proprio lavoro e alla proprie abitudini. Cittadini stanchi dell’ennesimo teatrino indegno di questa amministrazione capace solo di rinnegare i propri errori. Alla Magistratura - ha concluso l'esponente grillino - va il nostro incondizionato sostengo e il dovere di andare fino in fondo”.