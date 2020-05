Hotel Michelangelo per la quarantena da Covid-19 anche a giugno e luglio

Resterà probabilmente attivo anche per i mesi di giugno e luglio l'Hotel Michelangelo di Milano, in zona Stazione Centrale, dal 30 marzo destinato ad accogliere persone in quarantena da Covid-19 impossibilitate all'auto-isolamento casalingo. Lo ha reso noto Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, durante una commissione sicurezza a Palazzo Marino.

Finora l'hotel ha accolto 383 persone, mentre ora ce ne sono 195. Finalmente le dimissioni sono più numerose degli ingressi, un dato positivo perché è un indicatore del fatto che l'emergenza sanitaria si sta attenuando. Le persone che sono state accolte al Michelangelo sono positivi al Covid-19 che non possono osservare nella propria abitazione la quarantena perché essa è inadatta: ad esempio è presente un solo bagno oppure una sola stanza da letto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le persone accolte, anche alcuni appartenenti alle forze dell'ordine che usualmente vivono in caserma e ospiti di strutture d'accoglienza. Scavuzzo ha affermato che il Comune di Milano sta lavorando con la prefettura per estendere l'accoglienza ai mesi di giugno e luglio. Per quanto riguarda i costi di gestione erano stimati 162 mila euro al mese e un contributo una tantum di 71.500 euro. Scavuzzo ha riferito che, finora, il preventivo è stato rispettato.