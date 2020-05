"Dissero, togliti la mascherina o ti licenziamo": la denuncia di un infermiere del Pio Albergo Trivulzio

Il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio Giuseppe Calicchio, indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sui numerosi decessi avvenuti nelle Rsa lombarde, lo scorso "17 e 18 marzo, avrebbe intimato a un infermiere del reparto Bezzi di togliersi la mascherina, minacciandolo, in caso di rifiuto, con l'immediato licenziamento". A scriverlo in una denuncia ai pubblici ministeri è Franco Ottino, infermiere del Pat e sindacalista Cisl.

Il 13 marzo - aggiunge Ottino con una missiva allegata - in risposta ad una lettera dei lavoratori sulla mancanza di mascherine il direttore parlò, di "puro allarmismo". Nella denuncia, tra le molte presentate in questi giorni da familiari di anziani e impiegati del Trivulzio (rappresentati dagli avvocati Luca Santa Maria e Luigi Santangelo), l'infermiere ricostruisce le reazioni e le risposte della direzione generale, riportando lettere di diffida dei sindacati e bollettini interni. Ad emergerne, secondo Ottino, è un quadro con tutta una serie di carenze nella ""gestione della salute e sicurezza all'interno" della struttura soprattutto per quel che riguarda la "fornitura di dispositivi di protezione".