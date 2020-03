Il Coronavirus ferma anche l'Europa League: voli sospesi tra Spagna e Italia, Inter-Getafe non si gioca

Il Coronavirus blocca il calcio anche in Europa. Dopo la serie A, infatti, l'epidemia che soltanto in Lombardia ha causato oltre 5mila contagi e poco meno di 500 vittime ferma anche l'Europa League.

Per questo non si giocherà Inter-Getafe, valevole per l'andata degli ottavi di finale, che era prevista per giovedì 12 marzo alle 21 al Meazza.

L'annuncio dell'Inter è arrivato mercoledì pomeriggio con una stringata nota sul sito ufficiale: "La Uefa ha comunicato che in seguito alle restrizioni di viaggio tra Spagna e Italia imposte dalle autorità spagnole, Inter-Getafe, sfida dell'andata degli ottavi di finale inizialmente in programma per giovedì 12 marzo alle 21.00 a San Siro (incontro previsto a porte chiuse), non si disputerà". Non è chiaro al momento quando verrà recuperata la gara perché "la Uefa ha annunciato che comunicherà successivamente ulteriori decisioni a riguardo".

Già nelle scorse ore il presidente del Getafe, Angel Torres Sanchez, aveva chiarito che non avrebbe portato la sua squadra a Milano proprio perché preoccupato dall'emergenza Coronavirus in Lombardia e aveva richiamato la Uefa a fare il proprio dovere. Poche ore dopo, poi, è arrivata la decisione dei vertici del calcio europeo.