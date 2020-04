Coronavirus, dal comune 500 connessioni internet gratuite per gli studenti di Milano

Il comune di Milano scende in campo al fianco degli studenti in difficoltà. Palazzo Marino, in collaborazione con Fastweb, ha infatti deciso di donare - spiega una nota dell'amministrazione - "cinquecento connessioni internet gratuite" a "ragazzi in condizioni di fragilità iscritti a 12 istituti comprensivi milanesi", che alle prese con l'emergenza Coronavirus hanno deciso di affidarsi alle lezioni a distanza.

Stando a quanto spiegato dal comune, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello per supportare le scuole meneghine, "le connessioni - che potranno arrivare fino a mille - verranno messe a disposizione delle scuole che, sulla base di un questionario compilato dai dirigenti scolastici all’inizio dell’emergenza, avevano segnalato un maggiore bisogno. Saranno poi i presidi a individuare gli studenti beneficiari e a distribuire loro credenziali e password per accedere al Wow Fi–Fastweb, la rete che si basa sul principio della condivisione". Gli accessi saranno utilizzabili fino al 30 giugno, con possibilità di proroga o riattivazione.

“Le scuole - le parole dell’assessora all’educazione e istruzione, Laura Galimberti - hanno subito per prime le conseguenze del diffondersi dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, ma se da un lato la chiusura degli istituti ci ha spinti a immaginare delle alternative, dall’altro rischia di acuire le differenze tra i bambini. Per questo ci siamo da subito impegnati a individuare i bisogni informatici e digitali delle famiglie, per poter orientare gli interventi. Abbiamo proceduto a consegnare alle scuole i device messi a disposizione da aziende e associazioni e accogliamo quindi con favore ed entusiasmo l’importante donazione di Fastweb che permetterà ai ragazzi più in difficoltà di continuare a imparare anche con le scuole chiuse e a noi di essere loro più vicini”.

“Anche in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo abbiamo accolto con estremo piacere l’invito del Comune di Milano a impegnarci tutti insieme per ripristinare per quanto possibile, attraverso il digitale, condizioni di normalità per i nostri ragazzi e garantire a tutti gli studenti, nessuno escluso, il proseguimento del proprio percorso scolastico restituendo un po' di serenità anche alle rispettive famiglie - ha dichiarato Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb -. Puntare sull’istruzione delle nuove generazioni infatti è la migliore forma di investimento per il futuro e siamo molto orgogliosi di aver l’occasione di dare il nostro sostegno proprio qui a Milano, la città dove siamo nati e che grazie al nostro impegno è la più di digitalizzata d’Italia e tra le prime in Europa”.