Coronavirus, paziente scrive ai suoi eroi in corsia: ecco la commovente lettera di Elena

"Anche con la mascherina io riuscivo a vederli i vostri sorrisi". I sorrisi sono quelli di medici, infermieri, operatori sanitari che da settimane ormai, senza sosta, lottano contro il Coronavirus. Gli occhi, invece, sono quelli di Elena, una delle donne che quel mostro invisibile è riuscita a sconfiggerlo e che è tornata a casa.

Prima di andare via dall'ospedale - il Policlinico di San Donato -, Elena il 16 marzo ha voluto lasciare ai suoi angeli custodi una lettera per dire loro semplicemente grazie, per dire loro che non dimenticherà mai tutto quello che hanno fatto per lei.

"È arrivato finalmente il momento di tornare a casa e la sola cosa che vorrei fare in questo momento è abbracciare tutti voi che vi siete presi cura di me - si legge -. Porterò per sempre nel cuore il vostro grande sacrificio, la luce negli occhi quanto portavate buone notizie e perfino le vostre incursioni notturne all’Arancia Meccanica per misurare febbre, saturazione, le flebo sempre inserite con delicatezza e i vostri sorrisi… perché anche con la mascherina io riuscivo a vederli".

"Non so i nomi di tutti voi - conclude Elena -, ma i vostri occhi li riconoscerei tra mille sguardi". Sono "parole che scaldano il cuore - dicono dall'ospedale milanese - e donano la forza per andare avanti".

Foto - La lettera di Elena al personale sanitario

