Cornaredo, biblioteche ancora chiuse: in piazza e nelle aree verdi i libri "appesi" da prendere

Con l'avvio della Fase 2 dopo il totale lockdown, e la possibilità per le persone di uscire di casa anche per recarsi nei parchi, nasce l'iniziativa dei "libri sospesi appesi". Succede a Cornaredo, dove le due biblioteche comunali (quella principale e quella della frazione di San Pietro all'Olmo), ancora chiuse, hanno avuto l'idea di distribuire libri lasciandoli imbustati e appesi nelle aree verdi della cittadina.

«Durante questo periodo di chiusura si sono 'invertiti' i ruoli», si legge in un post su Facebook a cura delle due biblioteche: «Siamo arrivati virtualmente nelle vostre case soprattutto attraverso la piattaforma della biblioteca digitale Csbno, ricca di contenuti gratuiti. Tutto questo ovviamente continuerà a tenervi compagnia ma da oggi, visto che ci viene concesso di uscire un po' più liberamente, abbiamo voluto pensare a tutte le perosne che amano e preferiscono sentire tra le mani il piacere di sfogliare un libro».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aree verdi, ma non solo: anche muri di case e panchine in piazza. Rigorosamente avvolti in sacchetti di plastica trasparente, i libri possono essere raccolti da chiunque. Si tratta anche di una iniziativa antispreco, perché i libri scelti sarebbero stati destinati al macero dopo i lavori di ricatalogazione e revisione degli scaffali iniziati a febbraio 2020, prima della chiusura per l'emergenza sanitaria da Covid-19.