Coronavirus: a Linate 54 posti per l'isolamento degli asintomatici in una palazzina militare

Cinquantaquattro posti letto, in altrettante stanze, per accogliere le persone in quarantena per avere avuto stretti contatti con pazienti risultati positivi al Coronavirus. La struttura è stata approntata presso la palazzina militare del Comando dell'aeroporto di Linate ed è operativa dalla mattinata di lunedì 16 marzo.

"La decisione di rendere disponibile la struttura militare di Linate - ha spiegato l'assessore alla protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni - fa seguito ai contatti intercorsi in queste ultime settimane con il Ministero della Difesa, al quale vanno i miei personali ringraziamenti per la disponibilità dimostrata in questo caso, così come per l'invio di medici e infermieri militari nelle zone più calde della Lombardia nei giorni scorsi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lunedì mattina a Linate sono arrivate sette persone attualmente asintomatiche, che trascorreranno in loco i 15 giorni previsti per l'isolamento precauzionale. Continua la ricerrca di strutture simili, esterne a quelle ospedaliere. Al momento sono attivi l'ospedale militare di Baggio con 50 posti totali, di cui molti liberi, nonché la struttura militare di San Damiano, nel Piacentino, con altri 49 posti. "Stiamo valutando offerte da strutture pubbliche e alberghiere e puntiamo a una mappatura delle disponibilità prima di arrivare a considerare la requisizione prefettizia", ha spiegato Foroni.