Lockdown e movida, non tutti i locali riaprono. Mare: «Ancora qualche giorno per ripensare spazi e attività»

Non tutti i locali, bar e ristoranti hanno riaperto fin dal 18 maggio 2020, dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Coronavirus. Movida sì ma non per tutti: alcuni gestori hanno preferito prendersi ancora qualche giorno di tempo per riorganizzare le attività e soprattutto gli spazi.

La voglia di ripartire c'è, ma con attenzione e rispetto delle regole e delle precauzioni sanitarie. La stessa attenzione che, forse, non è del tutto diffusa, se giovedì mattina il sindaco di Milano Beppe Sala ha promesso multe severe e chiusure "ad hoc" per quei gestori che non rispettano le prescrizioni. Tra i locali che prolungano il lockdown c'è Mare Culturale Urbano, la cascina ritrovata e riscoperta di via Gabetti, accanto a via Novara in zona San Siro. Le attività sono ancora sospese, l'appuntamento è per l'1 giugno.

«Tutto questo passerà e torneremo presto ad abbracciarci», hanno scritto i gestori sul loro sito web e su Facebook: «Non potete immaginare quanta voglia abbiamo di ritornare a vedervi in cascina e vivere i nostri spazi. Crediamo che prenderci qualche giorno in più sia importante. Vogliamo creare e ripensare al meglio i nostri spazi affinché la vostra e la nostra sicurezza sia garantita. Vogliamo farvi trovare un mare sicuro nel quale immergervi per farvi stare bene e godere dei nostri servizi».

«Gli ultimi mesi - si legge ancora - sono stati duri per tutti e ricominciare per noi sarà una grande sfida, abbiamo bisogno di tutti voi e del calore e della vicinanza che ci avete sempre dimostrato». Bar, pizzeria, ristorante, cinema all'aperto, concerti, sale prova e spazi per co-working: Mare è uno spazio unico a Milano e molto apprezzato dal quartiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una delle ultime iniziative tenutesi prima del lockdown, "Sanremo culturale urbano", in concomitanza col Festival, ha attirato centinaia di persone. Durante i mesi di lockdown, invece, lo staff di Mare ha effettuato videochiamate su Skype con clienti e collaboratori e le ha pubblicate sui propri canali social.