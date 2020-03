Coronavirus, quando finisce quarantena? "Le misure saranno allungate oltre 3 aprile"

Non solo la Lombardia, fulcro della tragedia portata dal Covid-19. Ma tutto lo Stivale. Ancora chiusi. Un'ipotesi è quella di un'estensione della quarantena di almeno 15 giorni: fino al 17 aprile 2020.

Le parole sono di pochi minuti fa di esponenti del Governo. "Siamo ancora nel pieno dell'epidemia. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio ora". Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Si finirebbe - afferma il ministro - per vanificare quanto fatto fino ad oggi. I sacrifici di queste settimane sono seri". "Gli epidemiologici affermano che si vedono i primi effetti del contenimento. Non siamo però ancora al cambio di fase. Servirà - avverte - tempo e gradualità".

"Misure allungate oltre il 3 aprile"

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, a Sky TG24, ha ribadito: "Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate. I tempi li deciderà, come è sempre accaduto, il Consiglio dei Ministri sulla base di un'istruttoria che fa la comunità scientifica. Penso che in questo momento parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile. Tutti noi vogliamo tornare alla normalità, ma prima dobbiamo riaccendere un interruttore per volta".

"Se l'autonomia è sussidiarietà è un conto, se l'autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è 'no perché crolli'. Nessuna Regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte", ha detto Boccia.

Quanto alle polemiche su mascherine e ventilatori, Boccia ha sottolineato che l'organizzazione della Sanità è regionale, "ma se non ci fosse lo Stato non ci sarebbe quasi nulla se non le cose che erano nei depositi, anche abbastanza modesti e piccoli sui territori".