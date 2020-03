Coronavirus, la zona rossa potrebbe estendersi a tutta la Lombardia. Iss: "Valutazioni in corso"

Tutta la Lombardia zona rossa per l'emergenza Coronavirus? L'ipotesi non è stata esclusa dal presidente dell'Istituto superiore della Sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa alla protezione civile. "La Lombardia è un'area particolare, c'è un incremento particolare in aree più che in altre - ha detto rispondendo a una domanda dei cronisti -. La Regione ha sottoposto questo tipo di problematica e il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire se ci sono eventuali provvedimenti da adottare. Siamo in fase di analisi".

Brusaferro, commentando le notizie di persone che violano la zona rossa, ha precisato che "le persone che sono in quarantena non devono andare in luoghi pubblici. Non è una bravata, non è una ragazzata, stiamo studiando eventuali conseguenze per un atto di questo tipo". "Io sono un medico, non un giurista - ha detto successivamente - non spetta a me dire quali siano le misure giuste, basterebbe il buon senso. Ma non è possibile che non si rispettino le indicazioni".

La situazione in Lombardia: i dati di venerdì 6 marzo

L'ultimo bilancio lombardo — reso noto alle 18 di venerdì 6 marzo dalla Protezione Civile — è di 2.612 casi accertati. Sono 1622 le persone ricoverate negli ospedali della Regione e 309 di queste si trovano nei reparti di terapia intensiva. 77, invece, sono in isolamento domiciliare. I deceduti sono 135. Mentre le persone guarite da Covid-19 sono 469 .

Analizzando gli ultimi dati si evince che in Lombardia, rispetto a giovedì 5 marzo, si sono registrati 361 nuovi casi. Sono aumentati anche i ricoveri in terapia intensiva (+ 65 unità) e si sono registrati 37 nuovi decessi.

Coronavirus: ecco l'identikit dei contagiati Lombardi

Secondo i dati forniti da Palazzo Lombardia il 36% dei contagiati dal Coronavirus supera i 75 anni, il 20% è tra i 65 e 74 anni, il 25% ha tra 50 e 64 anni, il 17% è tra i 25 e i 49 anni e l'1% ha tra i 18 e i 24 anni, infine l' 1% ha meno di 18 anni.

Coronavirus, contagi a Milano e in Lombardia: i dati del 6 marzo

Casi positivi 2.612 Deceduti 135 Dimessi e guariti 469 Isolamento domiciliare 77 In terapia intensiva 309 Ricoverati non in terapia intensiva 1.622

Tabella - Dati forniti dalla Protezione Civile con una nota alle 18 di venerdì 6 marzo

Provincia Casi positivi Bergamo 623 Lodi 739 Cremona 452 In fase di verifica e aggiornamento 68 Pavia 180 Brescia 182 Milano 267 Monza e Brianza 20 Mantova 32 Varese 23 Sondrio 4 Como 11 Lecco 11

Tabella - Dati forniti dalla Protezione Civile con una nota alle 18 di venerdì 6 marzo