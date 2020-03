Coronavirus: positivi Paolo Maldini e il figlio Daniel. Il Milan: "Stanno bene"

Paolo Maldini e il figlio Daniel sono positivi al Coronavirus e sono in buone condizioni. Lo ha reso noto il club rossonero spiegando che il campione, ora direttore dell'area tecnica, e il figlio, attaccante della Primavera e associato alla prima squadra, hanno eseguito il tampone nella giornata di venerdì 20 marzo.

In precedenza, Maldini era entrato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus e aveva accusato sintomi di influenza. Insieme al figlio ha osservato oltre due settimane di quarantena in casa, senza contatti esterni; poi il test con l'esito positivo. "Ora prolungherranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena", si legge nella nota della società di via Aldo Rossi.