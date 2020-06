Malpensa, il Terminal 1 riapre in anticipo lunedì 15 giugno: passeggeri in aumento

Aumenta il traffico aereo e, con esso, l'afflusso di passeggeri. Così, per continuare a garantire il distanziamento tra le persone, l'aeroporto di Malpensa è "costretto" ad anticipare la riapertura del Terminal 1 e chiudere il più piccolo Terminal 2, l'unico rimasto aperto durante l'emergenza Covid. Scontato il via libera dell'Enac (l'ente che sovrintende all'aviazione civile), l'inversione tra i due Terminal avverrà lunedì 15 giugno.

Lunedì è anche la giornata in cui riprenderà a volare Easyjet, con rotte tra Malpensa e Olbia, Cagliari, Palermo, Catania, Napoli, Bari e Lamezia Terme. E questo porterà ad un ulteriore aumento dei passeggeri. Fino ad ora, con le regole di distanziamento, il Terminal 2 poteva ospitare non più di tremila passeggeri, soglia però già superata. Dal suo canto, Alitalia aumenterà i suoi voli su Malpensa vista la perdurante chiusura (sempre per via dell'emergenza sanitaria) di Linate.

Le statistiche dell'operatività di Malpensa, dal 1 al 9 giugno, evidenziano (come già anticipato) la crescita dei passeggeri, che in quel periodo sono stati poco più di tremila al giorno per un totale di 30.500 persone, contro gli 83 mila dei primi nove giorni di giugno del 2019. Ma l'aumento è stato netto con il 3 giugno, giorno in cui gli italiani hanno ricominciato a potersi spostare tra le regioni senza dover avere un motivo urgente: da 1.300 passeggeri (il 2 giugno) si è passati a oltre 4 mila (il 3 giugno). viaggiatori in arrivo superano nettamente quelli in partenza: 16.500 contro quasi 14 mila.