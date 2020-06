Riapre il Terminal 1 di Malpensa dopo il lockdown: attesi 10 mila passeggeri

Numeri ancora lontani da quelli abituali prima dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, ma singificativi. Nel primo giorno di riapertura del Terminal 1 di Malpensa dopo il lockdown, sono stimati circa 10 mila passeggeri in transito, con un aumento complessivo dei voli di circa il 30% allo scalo varesino rispetto alle settimane precedenti per arrivare a circa cento voli tra partenze e arrivi.

Lunedì 15 giugno chiude il Terminal 2 e riapre il T1, più grande. L'avvicendamento è stato deciso da Sea con leggero anticipo sulla tabella di marcia proprio perché il T2 stava diventando troppo affollato. In base alle regole sul distanziamento, infatti, poteva ospitare non più di tremila passeggeri in transito al giorno, ma questi erano già diventati più di tremila in media nel periodo dall'1 al 9 giugno, con un sensibile aumento dal 3 in poi, giorno in cui si è potuto viaggiare da regione a regione senza autocertificazione. Dal 1 al 9 giugno, al T2 di Malpensa sono transitate poco più di trentamila persone contro le ottantatré mila dello stesso periodo del 2019, con più viaggiatori in arrivo che in partenza.

Nel frattempo, sempre lunedì 15 giugno ha ripreso a volare in Italia EasyJet, tra l'altro proprio con un aereo decollato dal T1 di Malpensa (per Lamezia Terme). E Alitalia ha aumentato a sua volta i suoi collegamenti.