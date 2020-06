Anarchici e centri sociali, manifestazione in via Padova

Sono circa duecento i manifestanti raccoltisi all'inizio di via Padova per partecipare alla manifestazione anticapitalista organizzata, sabato 20 giugno, dagli appartenenti all'area anarchica e di estrema sinistra, sotto la sigla "Tilt - Voci da una società in cortocircuito". Lo slogan principale è "Non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è il problema".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, hanno chiuso le vie d'accesso a piazzale Loreto nel timore di scontri che, comunque, non si sono verificati: solo qualche slogan contro la polizia. Il timore era che uno spezzone dei manifestanti si dirigesse verso la vicina piazza Aspromonte, dove si trova una sede del movimento neofascista di Forza Nuova.