Covid-19, in Duomo la manifestazione per chiedere il commissariamento di Regione Lombardia

"Commissariamento": è la scritta formata con cartelli composti da lettere con cui circa tremila persone (capienza massima date le restrizioni per l'emergenza sanitaria) si sono radunate in piazza Duomo a Milano per la manifestazione "Salviamo la Lombardia", per chiedere il commissariamento della sanità lombarda alla manifestazione convocata contro la gestione dell'emergenza Covid da parte della Regione e promossa da Milano 2030 e altre associazioni tra cui Medicina Democratica, Arci Milano, AiutArci a Milano, Arci Lombardia, I sentinelli di Milano, Casa Comune, iCoinvolti, Cittadini reattivi, ACLI Milanesi e Fiom.

Tra slogan di protesta e striscioni, la richiesta dei manifestanti è il commissariamento della sanità della Regione Lombardia per cui le associazioni coinvolte avevano raccolto nei mesi scorsi più di 80 mila firme online, inviate poi al Governo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Commissariate la sanità lombarda", "La salute non è un privilegio", "Prima le persone": sono alcune delle scritte dei cartelloni. Molti manifestanti portano sulle mascherine un fiocco nero in segno di lutto per i morti di Covid-19. Anche i parenti degli ospiti dell’istituto Don Gnocchi partecipano alla manifestazione. Tra i presenti, anche consiglieri comunali del Pd e Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd e fondatore di "Casa Comune", tra i promotori dell'iniziativa che all’inizio della manifestazione ha espresso «soddisfazione per una manifestazione che finalmente dice basta alla regione perché Fontana e soci hanno fatto molti danni».