Ambiente e clima, attivisti Fridays for Future invitano a fare una biciclettata di protesta

Una biciclettata individuale, sotto forma di "attività sportiiva", per le strade di Milano: l'iniziativa è in realtà una protesta nei riguardi della "timidezza" con cui viene affrontato il tema della salvezza del pianeta, anche dopo l'emergenza sanitaria dal Coronavirus. L'ha organizzata il movimento Fridays for Future Milano, per mercoledì 20 maggio 2020 alle quattro di pomeriggio.

Gli attivisti sottolineano che, circa un anno fa, venne approvata in consiglio comunale la Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale, che "impegnava il sindaco Beppe Sala a dichiarare lo stato di emergenza e la giunta a informare la cittadinanza e coinvolgerla nelle decisioni, oltre a presentare un piano di azioni adeguate alla minaccia più grande che l'umanità si è mai trovata ad affrontare, e a farsi promotore verso Regione e Governo per adottare misure simili".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nessuno di questi impegni - sottolinea il movimento - è stato mantenuto". Gli attivisti accusano invece Palazzo Marino di avere "velato di verde le sue politiche" senza realmente affrontare il tema. "L'emergenza Covid ci ha mostrato come la normalità possa essere stravolta quando la situazione lo richiede, come la scala di priorità cambi quando la salute delle persone è messa a rischio e come ognuno di noi è pronto a rinunciare a qualcosa di proprio per il bene comune quando correttamente informato", si legge nella nota di Fridays for Future Milano: "Per farci sentire abbiamo deciso di manifestare ancora una volta, nel rispetto di tutte le misure da seguire in questa Fase 2, contro l'amministrazione che preferisce non affrontare il problema, che non vuole mettere in discussione il proprio operato e non vuole confrontarsi con chi dovrà fare i conti con le ripercussioni delle loro decisioni".