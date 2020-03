La mappa aggiornata in diretta dei contagi da Coronavirus nel mondo

Aumenta di giorno in giorno il numero delle persone contagiate dal Coronavirus.

L'emergenza sanitaria scoppiata in Cina ormai riguarda l'intero pianeta. L'Italia, in particolare, è uno dei paesi maggiormente colpiti, dopo il colosso asiatico.

Anche il numero delle vittime, purtroppo, è in continuo aumento. In questa mappa messa appunto dagli studiosi dell'Università Johns Hopkins si tiene il conteggio di tutti i casi di pazienti nel mondo contagiati dal Covid-19. I contagi, i decessi e i guariti Stato per Stato: ecco la mappa.