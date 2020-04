600 mila mascherine pronte da consegnare ai medici bloccate da Arcuri: "Non vanno bene"

Dovevano essere destinate ai medici, attraverso gli ordini provinciali, ma sono state bloccate dal commissario dell'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, perché non sarebbero autorizzate per uso sanitario. Parliamo di qualcosa come 600 mila mascherine ffp2, indispensabili per la protezione di tutti e innanzitutto del personale sanitario. Provengono dalla protezione civile nazionale. Filippo Anelli, presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici, ha comunicato a tutti gli ordini regionali di bloccare immediatamente la distribuzione delle mascherine.

Le mascherine sono contenute in involucri con la dicitura "maschere ffp2 equivalenti". La protezione civile le ha inviate agli ordini professionali dei medici ma ne è stata poi bloccata la distribuzione quando si è scoperto che non sarebbero autorizzate all'uso sanitario.

Sul tema più generale della mancanza ormai cronica di mascherine interviene anche il sindacato Fimmg, la cui segretaria lombarda Paola Pedrini rende noto di avere diffidato sia la Regione sia il Ministero della Salute affinché si risolva al più presto il problema.