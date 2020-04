Coronavirus, mascherine gratis in Lombardia: ecco dove ritirarle, a Milano sono 900mila

Mascherine gratis per i cittadini in regione Lombardia per cercare di frenare l'emergenza Coronavirus. Dopo l'ordinanza che prevede l'obbligo per chiunque esca di coprire naso e bocca, il Pirellone ha infatti deciso di distribuire su tutto il territorio 3 milioni e 300mila mascherine.

Ad annunciarlo, nel solito punto stampa delle 18 di domenica 5 aprile, è stato l'assessore alla protezione civile, Pietro Foroni. "Vogliamo dare aiuto a chi è in difficoltà nel reperimento delle mascherine perché non l'ha trovata o perché è impossibilitato a muoversi", ha spiegato l'assessore.

A partire da lunedì 6 aprile, stando al progetto, 300mila "arriveranno in tutte le farmacie della Lombardia grazie a un accordo con Federfarma. Così - ha chiarito Foroni - la persona che andrà in farmacia sa che potrà ritirarla lì". L'auspicio - il desiderio dell'assessore - è "che grazie alla conoscenza della propria utenza possa essere la stessa farmacia a individuare i soggetti più bisognosi e fragili".

A Milano distribuite 900mila mascherine

Gli altri 3 milioni di pezzi, invece, "sono già nei singoli capoluoghi di provincia" e "verranno distribuiti coinvolgendo i sindaci e gli esercizi commerciali". I cittadini, infatti, "a partire da domani" potranno ritirare la mascherina nelle tabaccherie, nelle poste, nelle banche, nei supermercati, "nei posti in cui si va più spesso", ha commentato l'assessore.

A Milano sono state destinate 900mila mascherine. "Quando arriveranno ulteriori mascherine - ha concluso Foroni - continueremo con questo sistema".

Da Davide Caparini, assessore al bilancio, è invece arrivato un appello "a non fare la corsa alle farmacie e ai negozi, perché - ha sottolineato - distribuiremo ogni giorno quante più mascherine possibili".

Foto - La distribuzione delle mascherine

