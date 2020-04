Coronavirus, nelle edicole della Lombardia arrivano 200mila mascherine gratis

Mascherine gratis nelle edicole della Lombardia. "Da questa mattina pressoché tutte le oltre 3.000 edicole attive in Lombardia hanno a disposizione 50 mascherine ciascuna per la distribuzione alla popolazione più bisognosa, per un totale di quasi 200mila pezzi, che vanno ad aggiungersi a 3,3 milioni in distribuzione a Comuni e farmacia". Lo ha annunciato nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

La Regione ha suggerito agli edicolanti di fornire le mascherine solo alle persone più fragili. Per il momento si tratta di un'iniziativa pilota ma da Palazzo Lombardia fanno sapere che se tutto andrà liscio "non resterà un esperimento isolato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta di un risultato - ha proseguito l'assessore - reso possibile dall'impiego volontario e gratuito dell'infrastruttura 'PrimaEdicola di m-dis' che ringrazio fortemente e dalla collaborazione dei distributori locali e degli edicolanti lombardi e delle loro principali associazioni di categoria tra le quali Snag e Fenagi: a tutti loro va un grandissimo ringraziamento da parte di Regione Lombardia".