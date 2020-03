Mascherine gratis ai lavoratori: l'annuncio

Con la Protezione civile stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione, già nei prossimi giorni, di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai sindacati e alle associazioni industriali riunite in videoconferenza. I lavoratori che possono espletare le loro mansioni da casa avranno dunque diritto a mascherine e guanti gratis in modo da ridurre il rischio di contagiarsi l’un l’altro.

"Dobbiamo essere tutti consapevoli - ha detto il premier - che tutti coloro che stanno lavorando - operai, tecnici, quadri - non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio lavoro/retribuzione. In questo momento questo loro sforzo assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale".

"E proprio perché è un atto di responsabilità nei confronti di noi tutti", ha rimarcato Conte, "noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza".

Gli aiuti dalla Cina: mascherine, attrezzature sanitarie e nove medici

Proprio nelle scorse ore a Fiumicino è atterrato un Airbus A-350 della China Eastern proveniente da Shanghai con a bordo un carico di aiuti contro il Covid-19. Sul volo ben nove bancali con ventilatori, materiali respiratori, elettrocardiografi, decine di migliaia di mascherine e altri dispositivi sanitari. A bordo anche una task-force di nove medici specializzati nella lotta al coronavirus: sei uomini e tre donne.

Coronavirus, guanti e mascherine servono ad evitare il contagio?

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani . Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave principale per prevenire l'infezione. Sono la misura igienica più importante oggi come oggi. Bisognerebbe lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

Secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco l’uso dei guanti è invece abbastanza inutile e può rivelarsi perfino controproducente perché "le mani le posso lavare, i guanti o li butto ogni minuto oppure si insozzano e possono veicolare il contagio".