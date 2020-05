Festa della Repubblica: Mattarella sarà a Codogno, il centro del primo focolaio di Covid-19

Il presidente della Repubblia, Sergio Mattarella, sarà a Codogno, il centro principale del primo focolaio italiano di Covid-19, nonché prima zona rossa d'Italia. La visita del Capo dello Stato si terrà il 2 giugno, festa della Repubblica, e sarà in forma assolutamente privata, anche per evitare quegli assembramenti che sono tuttora vietati, proprio in un luogo così martoriato dal virus.

Mattarella, il 2 giugno, non mancherà di omaggiare il Milite Ignoto all'Altare della patria a Roma, come da tradizione; poi volerà in Lombardia e incontrerà le autorità codognesi, tra cui il sindaco Francesco Passerini che lo ha saputo mercoledì con una telefonata del presidente della Repubblica. "Il gesto di Mattarella premia la responsabilità e il sacrificio che l'intera nostra comunità ha saputo mettere nel combattere la pandemia", commenta il primo cittadino: "C'è stata una risposta unitaria che è stata semplicemente decisiva".

Insieme a Mattarella arriverà a Codogno anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. E solo pochi giorni fa le Frecce Tricolori (che stanno compiendo un "giro d'Italia" a tappe) sono passate anche sui cieli codognesi per regalare ai cittadini della Bassa lodigiana lo spettacolo mozzafiato del sorvolo con le scie verdi, bianche e rosse.