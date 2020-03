Coronavirus: stop ai mercati, sospese rette di mense e asili. Cancellata Area C se negozi chiusi

Milano affronta l'emergenza Coronavirus anche con misure economiche a favore dei cittadini. E lo fa con una apposita ordinanza allo studio da alcuni giorni, molto attesa e (finalmente) firmata dal sindaco Beppe Sala, che l'ha annunciato su Facebook elencando molti dei provvedimenti inclusi. Vediamoli.

Le prime esenzioni e proroghe riguardano le scuole. Le famiglie con bambini che frequentano gli asili nidi avranno l'esenzione dal pagamento della retta per i mesi di chiusura straordinaria, e sarà prorogata al 30 aprile la scadenza del pagamento per gennaio. Chi ha già pagato l'intero anno potrà essere rimborsato. I termini di pagamento per Milano Ristorazione sono prorogati fino al 15 marzo per chi ha figli nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie. Anche in qusto caso le quote già versate per il periodo non usufruito saranno rimborsate.

E' poi rinviato il pagamento delle prime tre rate del 2020 degli affitti e delle concessioni dovute al Comune per gli immobili affidati a negozi, associazioni culturali, circoli giovanili, realtà sportive e del tempo libero, nonché alle imprese. La Tari potrà essere dilazionata in quattro rate (anziché in due).

Un tema "caldo" di questi giorni è quello di Area C e dei parcheggi in strada. L'ordinanza stabilisce che il ticket dell'Area C e la sosta (su strisce gialle e blu) saranno gratuiti per tutti gli iscritti all'ordine dei medici, dei farmacisti e degli infermieri, nonché per gli operatori sanitari e gli agenti di polizia locale e delle forze dell'ordine. Inoltre si stabilisce la sospensione di Area B e Area C, ma solo se il Governo e/o la Regione decideranno di chiudere tutti i negozi.

Infine il Comune di Milano sospende i mercati scoperti setimanali cittadini: «Rispetto alle misure che stiamo cercando tutti di osservare, i mercati costituivano una occasione di eccessivo assembramento di persone», spiega il sindaco. La questione è stata segnalata sia da diversi presidenti di Municipio sia da numerosissimi cittadini che hanno assistito attoniti alle resse che venivano a crearsi.