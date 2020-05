Torna la spesa al mercato dopo il lockdown: guanti all'ingresso, temperatura e distanza di sicurezza

Da giovedì 7 maggio sono riaperti i mercati scoperti di Milano, dopo il lockdown decretato a marzo. La vendita è limitata tuttavia ai soli generi alimentari e si applicano regole stringenti per la sicurezza dei clienti e degli ambulanti. Tra l'altro è presente un "Covid manager" che gestisce l'afflusso delle persone, distribuisce i guanti e misura la temperatura corporea. L'ingresso è consentito a un solo membro per nucleo familiare fatta eccezione per chi accompagna disabili, anziani o minori di 14 anni.

L'entrata è unica, così come l'uscita dall'area. Vengono fatti rispettare spazi contingentati tra le bancarelle e le file sono a distanza di sicurezza. L'autorizzazione a riaprire i mercati rionali è stata uno dei passaggi dalla Fase 1 alla Fase 2, ma nella città di Milano si è aspettato qualche giorno per predisporre un piano preciso. Al momento i mercati riaperti nel capoluogo sono 26 su un totale di oltre 70.

I mercati sono stati scelti privilegiando quelli con un parterre centrale, in modo da rendere più agevoli le operazioni di controllo e contingentamento delle persone. Ma il sabato verrà effettuata una sperimentazione su via Fauché per testare i controlli anche senza il parterre e con meno spazio a disposizione. Successivamente verranno riattivati nuovi mercati in forma graduale.

Giovedì mattina l'assessora al commercio Cristina Tajani e i rappresentanti di categoria hanno visitato il mercato rionale di via Osoppo, in zona Gambara-San Siro. Gli altri mercati riaperti giovedì sono quelli di via Val Maira (Niguarda), via San Marco e via Calatafimi (Porta Ticinese). Venerdì sarà il turno di Bonola (davanti al centro commerciale), via Fratelli Di Dio (Baggio), via Curiel (Barona) e via Pagano. Sabato via libera per via Fauché (Sempione), viale Papiniano, via Tabacchi (Bocconi), via Falck (Gallaratese), via Benedetto Marcello e via Ciccotti (Affori).