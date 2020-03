Coronavirus: fino al 7 marzo in Lombardia messe feriali senza fedeli

In Lombardia, fino al 7 marzo, le messe in chiesa continueranno ad essere senza fedeli. Lo ha deciso la conferenza dei vescovi lombardi in seguito al nuovo decreto governativo sul Coronavirus firmato l'1 marzo e valido fino all'8. Il decreto ha "aperto" in realtà alla celebrazione delle messe, vietando solo le manifestazioni e gli eventi "a carattere non ordinario", ma vincolandoli all'adozione di "misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone".

Precauzione massima dunque da parte dei vescovi lombardi, riunitisi lunedì mattina in seduta straordinaria proprio per decidere il da farsi. E la decisione è quella, per il momento, di continuare a celebrare le messe feriali senza fedeli fino a sabato 7 marzo. "Il nostro desiderio più profondo era e rimane quello di favorire e sostenere la domanda dei fedeli di partecipare all’eucaristia", commentano i vescovi. "Chiediamo ai sacerdoti, alla luce della delicata situazione sanitaria e delle richieste delle autorità competenti, di continuare a celebrare le sante messe feriali senza la partecipazione dei fedeli sino a sabato 7 marzo".

I vescovi si riservano inoltre di dare altre indicazioni entro venerdì 6 marzo alla luce di ulteriori sviluppi e di eventuali nuove decisioni delle istituzioni. In ogni caso le chiese resteranno aperte per la preghiera individuale. E' quindi probabile che, per domenica 8 marzo, riprenderanno le funzioni con i fedeli, ma non è ancora certo. Intanto il Duomo di Milano ha già riaperto ai turisti, pur contingentati.