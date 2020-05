Mascherine e guanti, code alle stazioni e tempi di viaggio lunghi: i bus e le metro a Milano nella Fase 2

Per viaggiare sui mezzi pubblici di Atm sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti e rispettare il distanziamento di un metro, per questo la capienza di bus e metro sarà ridotta a circa il 25% di quella normale. Ad annunciarlo l'azienda di trasporti milanese alla vigilia delle riaperture e del parziale ritorno alla normalità di lunedì 4 maggio.

Come cambia la vita dei passeggeri

Le limitazioni stabilite dalle autorità - si legge in una nota di Atm - avranno un impatto notevolissimo. Visto che gli ingressi saranno contingentati, infatti, potrà essere necessario attendere in coda alle stazioni e alle fermate di bus e tram prima di poter salire a bordo. E inevitabilmente, i tempi di percorrenza si dilateranno. In metropolitana, inoltre, per regolamentare il flusso di viaggiatori, verranno chiusi i tornelli in funzione degli ingressi in banchina e sui treni.

Sarà fondamentale - aveva già sottolineato il Comune - la collaborazione di tutti i cittadini. A cambiare saranno i tempi di viaggio e le regole previste per i passeggeri, nonostante i servizi di Atm ripartano a pieno regime. "Da lunedì 4 maggio - scrive l'azienda - la programmazione sull’intera rete (frequenze e orari) sarà quella di un normale giorno lavorativo al 100%. Atm metterà in campo tutto il personale disponibile nelle principali stazioni e fermate dei mezzi di superficie per supportare e indirizzare i passeggeri".

Sui mezzi di superficie, a differenza che nelle stazioni della metropolitana, non è previsto un sistema di controllo specifico. Saranno quindi i viaggiatori a dover salire a bordo solo se lo spazio del mezzo consente il distanziamento obbligatorio per legge. "In caso di affollamento - scrive Atm - il conducente e la sala operativa valuteranno le azioni da intraprendere, coinvolgendo eventualmente le forze dell’ordine". Per indicare le distanze da tenere a terra nelle stazioni, sui sedili e alle fermate di autobus e tram saranno presenti appositi segnali e percorsi obbligati.

L'invito da parte di Atm e del Comune di Milano è quello di pianificare i propri spostamenti cercando, se possibile, di evitare gli orari di punta: tra le 7 e le 9 del mattino e tra le 17 e le 19. A tal fine Palazzo Marino raccomanda fortemente a tutti i lavoratori che ne hanno la possibilità di recarsi in azienda con orari scaglionati oppure per i dipendenti che ne hanno la facoltà di continuare da casa in modalità smart working.

