Coronavirus, primo giorno di fase 2 per metro e mezzi Atm: 4 tornelli chiusi, ma "tutto ok"

Qualche tornello chiuso per evitare assembramenti. Situazione sotto controllo sui bus. E stazioni tutto sommato tranquille. Primo "stress test" superato per i mezzi pubblici di Milano nella prima giornata della fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Lunedì mattina, 4 maggio, quando sono cadute alcune delle limitazioni imposte dal lockdown, metro, bus e tram Atm hanno infatti ricominciato a funzionare a pieno regime e il sistema sembra aver retto.

"Ore 8.57. Dalle 5.30 è ripartito al 100% il trasporto pubblico della nostra città. Grazie all'impegno di tutti e dei cittadini, questa mattina tutto ok - l'aggiornamento fornito in diretta dall'assessore ai trasporti pubblici del comune di Milano, Marco Granelli -. Solo qualche brevissima chiusura ai tornelli una volta a Gessate, ripetuta a Sesto FS M1 e Affori FN M3 e Comasina M3. In superficie tutto ok".

"Grazie ai milanesi tutti e all'impegno di tanti lavoratori di Atm, del Comune, delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale, e operatori e volontari della Protezione civile. Ne ho incontrati molti stamattina, grazie - ha ribadito Granelli -. Chi lavora deve ripartire, per far funzionare la città, per riprendere economia e lavoro, ma sempre grandissima attenzione, dobbiamo sconfiggere il virus, e - ha concluso - ricordarci di combattere anche inquinamento e traffico".

Fase 2, le regole sui mezzi

Nei giorni scorsi, proprio per preparare al meglio i cittadini alle nuove regole, Atm aveva stilato una serie di comportamenti da seguire. "Per usare i mezzi pubblici sarà necessario indossare mascherina e guanti e rispettare il distanziamento di 1 metro, che comporta una riduzione drastica della capacità di trasporto: i mezzi potranno garantire circa il 25% della normale capacità di carico", avevano informato da Foro Bonaparte.

"Potrà essere necessario attendere in coda alle stazioni e alle fermate di bus e tram prima di poter salire a bordo. Inevitabilmente, i tempi di viaggio saranno maggiori. La collaborazione di tutti i passeggeri sarà fondamentale: cambia completamente il modo di muoversi, il viaggio sarà scandito da nuovi tempi e nuove regole. Rispettare i requisiti richiesti dalle Autorità sarà il primo passo per viaggiare in sicurezza", avevano proseguito.

"In metropolitana, per regolamentare il flusso dei viaggiatori nelle stazioni, Atm procederà alla chiusura dei tornelli, in funzione del numero di utenti che già si troveranno all’interno delle banchine e dei treni - avevano sottolineato dall'azienda -. In superficie, su bus, tram e filobus non è previsto un sistema di controllo specifico. Pertanto i passeggeri sono invitati a salire a bordo solo se lo spazio all’interno del mezzo consente il distanziamento necessario. La porta anteriore dei mezzi di superficie continuerà a non sarà utilizzabile. In caso di affollamento, il conducente e la sala operativa valuteranno le azioni da intraprendere, coinvolgendo eventualmente le Forze dell’Ordine".

"Viste le limitazioni imposte - avevano consigliato dalla società - Atm invita la clientela a pianificare i propri spostamenti, cercando di evitare gli orari di maggior affluenza, vale a dire le tradizionali ore di punta del primo mattino, 7.00-9.00 e del pomeriggio, 17.00-19.00".