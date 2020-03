Coronavirus, primo caso positivo tra i migranti: sanificato centro accoglienza

Positivo al tampone del Coronavirus un migrante ospitato in via Fantoli, a Milano, in zona Mecenate. E' il primo caso di positività tra i migranti accolti nelle strutture per richiedenti asilo. La struttura stessa è stata già sanificata e circa la metà degli altri ospiti verrà al più presto trasferita altrove, in un'altra struttura di via Fantoli.

Secondo le disposizioni governative, coloro che sono entrati in contatto con un caso di positività al Coronavirus devono mettersi in quarantena per ragioni di sicurezza. E' invece sotto controllo medico, ma non in condizioni preoccupanti, il migrante risultato positivo.

I dati aggiornati al 15 marzo riportano 13.272 casi positivi in Lombardia, ovvero circa 1.500 in più di sabato, con 252 morti in più (per un totale di 1.218), ma anche oltre 2 mila ormai dimessi e considerati guariti dal Covid-19.