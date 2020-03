Coronavirus a Milano: numero di contagi, zone e vittime

L'emergenza legata al coronavirus continua anche a Milano città, dove le persone contagiate il 3 marzo risultano essere 37, e nella città metropolitana, dove si contano 93 casi. Per limitare la diffusione del virus covid 19 l'ipotesi è quella di chiudere le scuole fino a metà marzo.

Le zone e i quartieri dove sono stati rilevati i contagi a Milano

Tra le persone risultate positive al test ci sono i due magistrati del Tribunale di Milano, i cui ambienti sono stati sanificati, un corista e un altro dipendente del Teatro alla Scala, le cui attività sono state sospese e un militare dell'esercito di Cremona in servizio alla caserma Santa Barbara di Milano. Positivi al tampone, poi, erano risultati anche un anestesista del San Paolo, un dermatologo e quattro specializzandi del Policlinico. A risultare contagiati inoltre l'assessore allo sviluppo economico della Lombardia, Alessandro Mattinzoli e una collaboratrice del governatore della Regione, Attilio Fontana.

Oltre che nelle zone più centrali di Milano, si sono registrati contagi anche nella città metropolitana: le prime due persone risultate positive nelle periferie erano un 78enne di Sesto San Giovanni, ricoverato all'ospedale San Raffaele e un uomo di Mediglia. Contagiati anche un uomo di Cinisello Balsamo, che purtroppo è deceduto, una donna di Trucazzano e un uomo di Cesate.

La situazione in Lombardia

A livello regionale il 4 marzo le persone risultate positive al coronavirus ammontano a 1.520, di cui 698 si trovano in ospedale e 167 in terapia intensiva. 461, invece, i contagiati in isolamento domiciliare, mentre i deceduti sono arrivati a quota 55. Il neonato di Bergamo che ha contratto l'infezione al momento per fortuna non risulta in pericolo di vita.