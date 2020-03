Milano, mimose lasciate fuori dal Policlinico per l'8 marzo: "Grazie, siete i nostri angeli"

Un hashtag per dire che "andrà tutto bene", come era già scritto su tanti bigliettini apparsi negli ultimi giorni in giro per la città e per la regione. Un cartello per dire, semplicemente, "grazie". E dei fiori, tanti, per far capire a quelle donne in trincea che lì fuori c'è qualcuno che ha avuto un pensiero per loro.

È stato un 8 marzo "speciale" quello delle infermiere, delle dottoresse e delle operatrici sanitarie del Policlinico di Milano, che da giorni ormai stanno combattendo un'infinita "guerra" con il Coronavirus, che nella sola Lombardia ha già fatto registrare oltre 4mila contagi e più di 250 morti.

Così, domenica qualcuno ha voluto lasciare fuori dal pronto soccorso della struttura di via Francesco Sforza un mazzo di mimose e un cartello scritto a mano con la frase: "Grazie per quello che state facendo per noi, siete i nostri angeli custodi", accompagnato proprio dall'hashtag #Andràtuttobene. Nel corso della giornata, poi, altri passanti hanno lasciato altri fiori come loro personalissimo dono.

In tanti, tra medici e infermieri, hanno condiviso sui social una foto delle mimose e della dedica, ringraziando a loro volta chi aveva avuto un pensiero per loro.