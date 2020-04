Coronavirus, ansia nel monastero: 9 monache di clausura stanno male, "nessun medico è venuto"

Il Coronavirus "sfonda" anche le porte del monastero. Succede nel Milanese, in una piccola abbazia benedettina alle porte della città, dove ci sono nove monache di clausura che da diversi giorni accusano malessere e tutti i sintomi tipici del contagio da Covid-19.

È "una situazione difficile e inquietante, siamo molto preoccupate", lo sfogo di una di loro all'Ansa. "Presumiamo sia Coronavirus - racconta -, ma nessun medico è mai venuto a verificare. Ci hanno detto che finché le sorelle non avevano disturbi gravi non potevano venire, fortunatamente alcune di loro iniziano a stare meglio", nonostante non siano mai state visitate né sottoposte al tampone.

Nell'abbazia vivono in ventidue e le nove monache che hanno febbre alta e tosse sono in autoisolamento, lontane dalle altre sorelle ormai da giorni. "Siamo preoccupate perché l'80% di noi ha più di 80 anni, magari anche con altri disturbi", spiega ancora la religiosa.

"Abbiamo cercato il più possibile di fare da sole e partecipare al disagio comune ma ora abbiamo un'esigenza reale. Se non è possibile fare i tamponi - chiede -, almeno ci facciano i test degli anticorpi, che ci aiutino a non creare una situazione ancora peggiore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E le sorelle hanno anche un'idea di come il virus sia arrivato nella comunità: una di loro ha infatti dovuto lasciare il monastero per qualche giorno per gravi motivi familiari. Al ritorno potrebbe aver portato con sé l'epidemia.