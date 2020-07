Coronavirus, a Milano l'idea di realizzare un monumento per le vittime del covid 19

Come per i caduti in guerra, come per le vittime di un cataclisma, anche le persone stroncate dal covid a Milano avranno un loro monumento. Un memoriale dedicato alle vittime del coronavirus, nei pressi dell’Ospedale Niguarda di Milano “il posto più simbolico dove si è palesato il più alto sentimento di dolore e vissuto di questo storico periodo”. L’iniziativa è della giunta del Municipio 9 di Milano che ha approvato una delibera pubblicata sull’albo pretorio di Palazzo Marino nella quale si delineano le linee guida per l’opera da realizzare.

I progetti dovranno rispettare “in ogni propria parte la memoria dei cittadini”, si legge nel documento. “Elemento ispiratore dell’opera dovrà essere sia il ricordo delle vittime di tale pandemia, sia un ringraziamento a tutte le figure quali medici, infermieri, farmacisti, medici di famiglia, fattorini e rider che in tale periodo hanno con il loro lavoro hanno supportato la cittadinanza”.

Una commissione farà un primo screening dei progetti, i migliori verranno poi proposti in una mostra con i cittadini del quartiere che saranno “coinvolti nella valorizzazione e scelta dell’opera da installare”. Per i costi, via libera anche alle sponsorizzazioni.

“Si parte subito. Noi vogliamo lanciare un concorso di idee, magari c’è qualche artista che vuole collaborare con noi, anche tra i ragazzi di Brera”, ha spiegato il presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri. “L’obiettivo è non far passare troppo tempo per la realizzazione del progetto. E se dovessero servire soldi siamo pronti a fare la nostra parte, ma sarebbe bello far partecipare tutto il quartiere, anche un euro a testa”.