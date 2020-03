Coronavirus, morta Francesca Scalabrini: vice preside all'Istituto Borsi e tutor in Cattolica

La professoressa Francesca Scalabrini è morta a Milano per Coronavirus. Nata a Settimo Milanese nel 1964, viveva a Rho. Avrebbe compiuto quest'anno 56 anni. Era ricoverata da circa una settimana ed era in terapia intensiva, dopo un periodo di auto-isolamento; è mancata venerdì 20 marzo.

Scalabrini era insegnante alla scuola primaria Viscontini (Trenno) e vice preside dell'Istituto comprensivo Borsi, con sede principale al Gallaratese. Collaborava inoltre come tutor nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università Cattolica. «Maestra elementare con la passione della tecnologia. Per anni si era occupata di documentazione pedagogica: era un'esperta di Gold, la piattaforma per la documentazione per il mondo della scuola. Per una vita aveva desiderato laurearsi e ci era riuscita qualche anno fa, strappando le ore di studio al lavoro e alla famiglia». Così la ricorda Pier Cesare Rivoltella, direttore del Centro di ricerca sull'educazione ai media, all'innovazione e alla tecnologia (Cremit) e professore di pedagogia in Cattolica.

«Con grandissimo dolore ho appreso della morte di Francesca Scalabrini, insegnante della Scuola primaria Viscontini. Alla famiglia, ai colleghi di Francesca e ai tanti che le hanno voluto bene l'abbraccio mio e di tutto il Municipio 8», la ricorda Simone Zambelli, presidente del Municipio 8 di Milano. Secondo quanto si apprende, dopo avere scoperto di essere positiva al Coronavirus, la professoressa si era posta in auto-isolamento, ma poi era stato necessario il ricovero. Negli ultimi giorni, avrebbe reagito bene alle cure farmacologiche ma poi non ce l'ha fatta.