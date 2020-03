"L'identikit" delle persone che sono morte positive al Coronavirus in Lombardia: i dati

Continua ad estendersi l'ombra del coronavirus a Milano e in Lombardia. Secondo gli ultimi dati disponibili (comunicati dall'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera) in Regione i decessi legati al coronavirus sono 98. "Tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso", precisano sempre gli esperti di Palazzo Lombardia.

I decessi: chi sono le persone più a rischio

Nella serata di giovedì 5 marzo Palazzo Lombardia ha reso noto l'identikit delle persone decedute. E passando in rassegna i dati emerge come le vittime di Covid-19 siano principalmente gli anziani. L'87% delle persone decedute, infatti, ha più di 75 anni mentre l'11% ha fra i 65 e i 74 anni. Il 2% dei decessi, invece, si è registrato tra pazienti tra i 50 e i 64 anni.

Coronavirus: i contagi, le vittime e i guariti: tutti i numeri in Lombardia

L'ultimo bilancio lombardo (divulgato nel pomeriggio di giovedì 5 marzo) è di 2.251 casi accertati. Sono 1.169 le persone ricoverate negli ospedali della Regione e 244 di queste si trovano nei reparti di terapia intensiva. 364, invece, sono in isolamento domiciliare. I deceduti sono 98. Infine le persone guarite da Covid-19 sono 376 .

Analizzando gli ultimi dati si evince che in Lombardia, rispetto a mercoledì 4 marzo, si sono registrati 431 nuovi casi. Sono aumentati anche i ricoveri in terapia intensiva (+ 35 unità) e si sono registrati 25 nuovi decessi. Nella città metropolitana di Milano, invece, si sono registrati 52 nuovi casi, il totale è di 197. Nella sola città di Milano, invece, si sono registrati 24 nuovi casi in un giorno, il totale è di 86.

Contagi in Lombardia e a Milano: i dati

Casi positivi 2.251 Deceduti 98 Dimessi e trasferiti al domicilio 376 Isolamento domiciliare 364 In terapia intensiva 244 Ricoverati non in terapia intensiva 1.169

Tabella - Dati forniti dalla Regione Lombardia durante la confernza stampa di giovedì 5 marzo

Provincia Casi positivi Bergamo 537 Lodi 658 Cremona 406 In fase di verifica e aggiornamento 62 Pavia 151 Brescia 155 Milano 197 Monza e Brianza 19 Mantova 26 Varese 17 Sondrio 4 Como 11 Lecco 8

Tabella - Dati forniti dalla Protezione Civile con una nota alle 18 di giovedì 5 marzo