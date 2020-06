Coronavirus, Istat: "In aprile a Milano il doppio dei decessi rispetto agli anni scorsi"

Il doppio dei morti a Milano e Monza ad aprile 2020 rispetto a marzo 2019 per via del nuovo coronavirus. Ma un calo della mortalità generale a livello nazionale rispetto allo scorso mese. È quanto evidenziano i dati dell'Istat nel rapporto pubblicato il 4 giugno.

"La diminuzione più importante in termini di decessi e di variazione percentuale si osserva in Lombardia - si legge nel documento -, i morti per il totale delle cause diminuiscono da 24.893 di marzo a 16.190 di aprile 2020 e l’eccesso di decessi rispetto alla media degli stessi mesi del periodo 2015-2019 scende da 188,1% a 107,5%. Sono proprio le province più colpite dall’epidemia quelle in cui si osservano le riduzioni più importanti. Bergamo e Lodi sono le aree in cui il calo della mortalità è stato più accentuato, l’eccesso di mortalità scende da 571% di marzo a 123% di aprile a Bergamo e da 377% a 79,9% a Lodi".

A livello nazionale i decessi totali scendono dagli 80.623 di marzo ai 64.693 di aprile e la stima dell'eccesso di mortalità passa da un aumento medio del 48,6% di marzo (26.350 decessi in più nel 2020 rispetto alla media 2015-2019) al 33,6% di aprile (16.283 decessi in più). L’eccesso di mortalità, purtroppo, si mantiene invece ancora alto ad aprile 2020, su livelli simili a quelli di marzo, nelle province di Milano (98% in più rispetto alla media 2015-2019), Pavia (135%) e di Monza e Brianza (101%).